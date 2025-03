MS registra mais de 14 mil reclamações de consumidores em 2024

Em 2024, o Procon Mato Grosso do Sul registrou um total de 23.287 atendimentos, com 14.010 reclamações de consumidores. A maior parte das queixas envolveu produtos e serviços. A instituição analisou as reclamações e determinou que 10.087 foram fundamentadas, ou seja, com comprovação da relação jurídica entre as partes.

Das 10.087 reclamações fundamentadas, 4.802 foram resolvidas por meio de acordos com os fornecedores. No entanto, 5.285 não resultaram em um entendimento entre consumidor e fornecedor.

A análise das reclamações foi realizada conforme as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). O Procon MS seguiu as normas estabelecidas para classificar as queixas como fundamentadas ou não.