MS registra recorde de inscritos no Encceja para presos

O número de pessoas privadas de liberdade inscritas no Encceja PPL (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade) chegou a 3.792 em Mato Grosso do Sul neste ano, distribuídas em 43 unidades, entre presídios, patronatos e o Escritório Social. O total representa um crescimento de 16,5% em relação a 2024, quando houve 3.255 participantes.

O resultado também supera a meta estabelecida pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, que previa 3.600 inscritos, e mostra avanço contínuo: em 2023 foram 2.910, enquanto em 2019 o Estado registrava 2.017 — uma alta de 88% em seis anos.

As provas acontecem nesta terça (23) e quarta-feira (24) em diferentes regiões, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, Ponta Porã e Coxim. O exame permite a certificação do Ensino Fundamental ou Médio, requisito básico para ampliar as chances de reinserção social de detentos.

Além dos custodiados da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), também fazem a prova adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e internos da Penitenciária Federal de Campo Grande, que não estão incluídos no balanço estadual.

O Encceja PPL é aplicado pelo Inep e segue o mesmo formato do público externo, com quatro provas objetivas e uma redação. A aprovação garante não apenas certificação escolar, mas também pode resultar em redução de pena para os participantes.