MS tem 400 vagas de emprego para profissionais com 50 anos ou mais

O Grupo Pereira, responsável pelas redes de supermercados Comper e Fort Atacadista, está com 400 vagas abertas em Mato Grosso do Sul durante a Semana da Contratação 50+, voltada para profissionais com 50 anos ou mais. As inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de maio, em unidades das redes no estado.

As oportunidades são para áreas operacionais e administrativas, com possibilidade de participação de pessoas com ou sem experiência.

Os interessados devem comparecer a uma das lojas Comper ou Fort Atacadista no período da seleção, das 8h às 11h ou das 13h às 17h, levando documentos pessoais e currículo. Também é possível se inscrever online, pelo site do grupo.

As vagas integram uma ação nacional do Grupo Pereira, que oferece ao todo duas mil oportunidades em diferentes estados. Os contratados terão acesso a benefícios como vale-transporte, alimentação na empresa, seguro de vida, plano odontológico, empréstimo consignado, convênios com empresas parceiras e descontos no Vuon Card.

A iniciativa está em sua terceira edição e tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado de trabalho para pessoas com 50 anos ou mais, promovendo inclusão e diversidade geracional nas equipes.

*Com informações da Assessoria