MS tem a 8ª menor taxa de analfabetismo do país, aponta IBGE

Mato Grosso do Sul registrou a 8ª menor taxa de analfabetismo entre as unidades da federação, com índice de 3,7% entre pessoas com 15 anos ou mais. Os dados fazem parte da PNAD Contínua Educação 2024, divulgada pelo IBGE.

O número representa uma redução de 0,2 ponto percentual em relação ao levantamento anterior, feito em 2023, quando o estado apresentava taxa de 3,9%. Em números absolutos, a estimativa é de 83 mil pessoas analfabetas em 2024, o que corresponde a uma queda de cerca de 3 mil pessoas em um ano.

O recorte por faixa etária mostra que pessoas com 60 anos ou mais concentram 61,5% do total de analfabetos no estado. Nesse grupo, a taxa de analfabetismo alcança 12,9%, sendo 3,5 vezes maior do que entre a população com 15 anos ou mais.

A pesquisa também indica diferenças por cor ou raça. Entre pessoas brancas com 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo é de 2,6%. Entre pessoas pretas ou pardas, o percentual sobe para 4,6%.

O IBGE aponta que a taxa de analfabetismo tende a cair nas faixas etárias mais jovens, refletindo o aumento da escolarização na infância. O levantamento considera dados sobre instrução, frequência escolar e condições de estudo em todo o país.