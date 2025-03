MS terá a maior usina de biometano do mundo

Além do biometano, a Atvos vai ampliar sua atuação no setor sucroenergético ao investir na produção de etanol de milho. Até então focada no etanol de cana-de-açúcar, a empresa vai expandir e diversificar a produção em duas novas unidades para processar anualmente 400 mil toneladas de milho em cada uma delas.

O investimento deve contribuir para a meta estadual de neutralizar as emissões de gás carbônico de Mato Grosso do Sul até 2030 .

O anúncio foi feito durante a 3ª Expocanas pelo CEO da Atvos, Bruno Serapião. Serão R$ 350 milhões na construção da usina de biometano e pouco mais de R$ 1 bilhão em cada uma das usinas de etanol . Durante a feira, também foi entregues, pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, a Licença de Instalação (LI) para que a fábrica de biometano seja construída na Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul.

A maior usina de biometano do mundo , gerado a partir da vinhaça de cana-de-açúcar, será instalada em Mato Grosso do Sul . Além dela, o estado terá mais duas usinas de etanol de milho . Pelos próximos quatro anos, cerca de R$ 3,5 bilhões serão investidos nas três usinas pelo grupo Atvos, em Nova Alvorada do Sul e Costa Rica.

“Esse investimento é uma nova postura estratégica da Atvos, que, até então, era uma empresa de etanol de cana e agora passa também a compor e entrar no etanol de milho, construindo, junto às suas unidades no Estado, na Santa Luzia, no município de Nova Alvorada do Sul, uma nova unidade que vai absorver 400 mil toneladas de milho por ano, com investimento de R$ 1 bilhão, e também no município de Costa Rica, onde também tem uma unidade produtora de cana, absorvendo mais 400 mil toneladas de milho.” — Jaime Verruck, Semadesc.

Com as novas usinas, MS contará com cinco unidades produtoras de etanol de milho. Atualmente, a modalidade representa 37% da matriz de produção de etanol do estado.