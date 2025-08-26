MS transforma pastagens degradadas em áreas produtivas de soja

Mato Grosso do Sul se destaca quando o assunto é desenvolvimento sustentável, especialmente no setor agrícola. Um estudo sobre uso e ocupação do solo, realizado pela Aprosoja/MS em parceria com o governo estadual, mostra que a área cultivada com soja mais que dobrou entre a safra 2009/2010 e 2024/2025, passando de 1,77 milhão para 4,52 milhões de hectares, um crescimento de 155%.

O levantamento revela que 56% dessa expansão ocorreu sobre pastagens degradadas, 33% em áreas já cultivadas, 7% em outras culturas e apenas 4% em vegetação nativa, refletindo o compromisso ambiental dos produtores sul-mato-grossenses.

O impacto da soja vai além do campo. O relatório Resenha Regional do Banco do Brasil aponta que o PIB do estado deve crescer 5,3% em 2025, registrando o terceiro maior aumento anual do país. A produção agrícola tem impulsionado a geração de empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento social e a redução das desigualdades regionais.

Estudo da Famasul indica uma forte relação entre municípios produtores de soja e os maiores índices de desenvolvimento humano do estado, com correlação de 0,7. A expansão da cultura, portanto, não só fortalece a economia, mas também promove avanços sociais importantes.

