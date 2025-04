MS ultrapassa 2,4 mil casos confirmados de dengue em 2025

Em relação à vacinação, o Estado aplicou até o momento 201.349 doses da vacina contra a dengue, destinadas a crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Mato Grosso do Sul recebeu 241.030 doses do Ministério da Saúde. O esquema vacinal prevê duas aplicações, com intervalo de três meses entre elas.

Os municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã e Coxim registraram os óbitos confirmados. Em três desses casos, as vítimas tinham comorbidades. Nos últimos 14 dias, Aparecida do Taboado e Figueirão apresentaram média de incidência de casos confirmados da doença.

O boletim também traz dados sobre a Chikungunya, que já soma 4.668 casos prováveis no Estado. Do total, 865 foram confirmados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Doze dos casos registrados ocorreram em gestantes. Um óbito foi confirmado no município de Dois Irmãos do Buriti.

A SES reforça a orientação para que a população evite a automedicação e procure atendimento médico ao apresentar sintomas compatíveis com dengue ou Chikungunya.