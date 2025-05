MS zera casos suspeitos de gripe aviária após novos descartes

As duas suspeitas mais recentes de gripe aviária em Mato Grosso do Sul, nos municípios de Jardim e Angélica, foram oficialmente descartadas. A confirmação foi feita neste domingo (25) por meio do painel de monitoramento do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que atualiza os dados de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves em todo o país.

O caso de Angélica, a 270 km de Campo Grande, já havia sido eliminado na noite de sábado (24), segundo a Associação de Avicultura de Mato Grosso do Sul (Avimasul), com base em laudos emitidos por um laboratório de referência do Mapa, localizado em Campinas (SP). A galinha era criada de forma doméstica, e as amostras foram colhidas pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Com esses dois resultados negativos, o estado não registra mais nenhuma suspeita ativa da doença. Segundo a Iagro, em 2024 já foram notificados cinco casos, todos descartados. No ano anterior, das 28 notificações, apenas uma foi confirmada, no município de Bonito.

Mesmo com a eliminação das suspeitas no estado, o alerta sanitário continua em nível nacional. Desde a emergência decretada no Rio Grande do Sul em 15 de maio, o Ministério da Agricultura acompanha casos suspeitos em 11 municípios, distribuídos em seis estados: Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pará, Tocantins e o próprio Rio Grande do Sul.