Mulher é condenada por incendiar casa da ex-cunhada em Campo Grande

Uma mulher, de 48 anos, foi condenada pela Justiça de Campo Grande por incendiar a residência da ex-cunhada e furtar energia elétrica. Os crimes ocorreram em novembro de 2022, no bairro Jardim Carioca. A sentença foi proferida pela 2ª Vara Criminal da Capital.

De acordo com o processo, a ré passou a morar no imóvel a pedido do irmão da vítima, com a condição de arcar com as despesas de água e luz. Cerca de quatro meses depois, a proprietária retornou à cidade e pediu que a ocupação fosse encerrada. Após recusa inicial, a mulher deixou a casa com a presença da Polícia Militar.

Pouco tempo depois, vizinhos informaram à dona do imóvel que a casa havia sido incendiada. O fogo destruiu parte da sala e de um dos quartos, danificando móveis. Testemunhas afirmaram que a acusada chegou a transformar o local em ponto de encontro de usuários de drogas.

Um laudo pericial apontou que o incêndio foi criminoso e confirmou a existência de uma ligação irregular de energia elétrica. Um fio clandestino desviava a corrente elétrica da rede pública sem passar pelo medidor.

A mulher foi condenada a 6 anos, 7 meses e 7 dias de prisão em regime fechado e ao pagamento de 193 dias-multa. A pena levou em consideração provas periciais, testemunhos e a confissão feita fora do tribunal. Eventual pedido de indenização por danos deverá ser tratado em processo cível.

*Com informações do TJMS