Mulher é detida por tentativa de homicídio em Ponta Porã

CULTURA

Inscrições para companhia de dança da UFMS vão até 9 de maio

Estão abertas até sexta-feira (9), as inscrições para o processo seletivo da Sinapse Companhia de Dança Contemporânea da UFMS. A oportunidade é voltada a pessoas com, no mínimo, 18 anos de idade e dois anos de experiência em qualquer estilo de dança. O formulário para participação está disponível online e pode ser preenchido por estudantes […]