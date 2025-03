Mulher é presa em flagrante após roubar e agredir o próprio pai em Sete Quedas

Uma jovem, de 20 anos, foi presa em flagrante nesta quinta-feira (14) em Sete Quedas, município a 469,5 km de Campo Grande, após roubar e agredir o próprio pai, de 46 anos. A prisão aconteceu depois que a vítima procurou ajuda no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que comunicou o crime à polícia e prestou suporte ao homem.

A suspeita, foi encontrada pela equipe de investigação e confessou o crime. Segundo o depoimento, ela agrediu o pai com socos antes de levar sua carteira, que continha R$ 800. No local do crime, ainda havia vestígios de sangue da vítima.

O dinheiro foi recuperado e devolvido, enquanto o homem recebeu atendimento médico no hospital da cidade. A jovem permanece presa e aguarda as decisões da Justiça.