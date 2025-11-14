Mulher é presa por maus-tratos a sete cães em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu em flagrante na quinta-feira (13) uma mulher suspeita de maus-tratos a sete cães no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT) após denúncia de abandono e condições inadequadas.
Segundo a corporação, os animais estavam distribuídos em dois imóveis. Em uma das casas, a tutora havia se mudado e deixado dois cães para trás, entre sujeira acumulada, entulho e móveis descartados ao ar livre. A situação configurou também poluição ambiental pelo risco de proliferação de fauna sinantrópica – como ratos, baratas e mosquitos.
Detalhes da Prisão e Condições dos Animais
No mesmo local, policiais encontraram dois filhotes mortos, pertencentes a uma das cadelas abandonadas. Durante a vistoria, as duas fêmeas estavam na rua e se aproximaram quando viram a tutora, o que, segundo os agentes, confirmou o vínculo entre elas.
No imóvel onde a mulher passou a morar, outros cinco cães foram localizados em condições semelhantes: infestados por carrapatos, com feridas pelo corpo, magreza acentuada e sem acesso a alimento.
Acusação e Penas
A mulher foi presa por maus-tratos qualificado e poluição ambiental. As penas previstas para os crimes variam de dois a cinco anos e de um a quatro anos de prisão, respectivamente.