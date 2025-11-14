Mulher é presa por maus-tratos a sete cães em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu em flagrante na quinta-feira (13) uma mulher suspeita de maus-tratos a sete cães no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT) após denúncia de abandono e condições inadequadas.

Segundo a corporação, os animais estavam distribuídos em dois imóveis. Em uma das casas, a tutora havia se mudado e deixado dois cães para trás, entre sujeira acumulada, entulho e móveis descartados ao ar livre. A situação configurou também poluição ambiental pelo risco de proliferação de fauna sinantrópica – como ratos, baratas e mosquitos.

Detalhes da Prisão e Condições dos Animais

No mesmo local, policiais encontraram dois filhotes mortos, pertencentes a uma das cadelas abandonadas. Durante a vistoria, as duas fêmeas estavam na rua e se aproximaram quando viram a tutora, o que, segundo os agentes, confirmou o vínculo entre elas.