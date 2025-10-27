Mulher sequestrada na Capital foi mantida em cativeiro nas Moreninhas; um suspeito está preso

Uma jovem de 25 anos foi sequestrada na noite de sexta-feira (24) em Campo Grande e mantida em cativeiro até a madrugada de sábado (25), quando foi resgatada no bairro Moreninhas. Ela havia sido abordada ao sair do trabalho, no centro da cidade, e levada à força por criminosos que exigiam dinheiro pela libertação.

As informações foram repassadas pela Polícia Civil, por meio do delegado Roberto Guimarães, do Garras. Segundo ele, o marido da vítima procurou a delegacia e mostrou fotos que comprovavam o sequestro, o que levou ao início das diligências. A partir dessas imagens e de rastreamentos, os policiais chegaram ao imóvel usado como cativeiro e prenderam um homem de 34 anos, dono da casa e suspeito de coordenar a extorsão.

O delegado explicou que o suspeito utilizava o próprio telefone para enviar mensagens e fotos da vítima amarrada, exigindo o pagamento do resgate. Ele foi preso em flagrante por extorsão mediante sequestro e posse de arma de fogo de uso restrito, e teve a prisão convertida em preventiva.

Durante o cativeiro, a jovem foi amarrada, agredida e ameaçada de mutilação, conforme o depoimento prestado à polícia. Ela contou que os sequestradores mencionavam uma dívida relacionada ao pai, que estaria foragido da Justiça, e também citou o nome da mãe.

De acordo com o delegado, essa é uma das linhas de investigação, mas ainda não há provas concretas de envolvimento dos familiares. A polícia acredita que pelo menos três pessoas participaram do crime — duas no cativeiro e uma responsável pelas ligações.

Guimarães também descartou a hipótese de sequestro forjado, afirmando que os elementos coletados, como mensagens, fotos e objetos encontrados, confirmam a ocorrência do crime. As investigações seguem para identificar os demais envolvidos e esclarecer a motivação financeira do caso.