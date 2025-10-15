Veículos de Comunicação
CRIME AMBIENTAL

Multas por queimadas ilegais em MS já passam de R$34 mi

Fiscalização já vistoriou 120 áreas e autuou 30 infratores por queimadas ilegais; ação segue até dezembro no Pantanal

Duda Schindler

Área autuada pela Polícia Militar Ambiental - Foto: Reprodução/ PMA
Área autuada pela Polícia Militar Ambiental - Foto: Reprodução/ PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) aplicou R$ 34 milhões em multas desde o início da Operação Focus, deflagrada em 1º de agosto para intensificar o combate a queimadas e incêndios florestais ilegais em Mato Grosso do Sul. O balanço parcial aponta 120 vistorias e 30 autos de infração lavrados até 9 de outubro, com área autuada de 9.498 hectares.

A operação é realizada em conjunto com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e segue até 30 de novembro. No Pantanal, o prazo se estende até 31 de dezembro, devido ao período mais crítico de estiagem. O objetivo é prevenir e punir crimes ambientais, com reforço na fiscalização e resposta rápida aos focos de calor identificados por meio de alertas georreferenciados.

De acordo com o capitão André Leonel, chefe de operações da PMA, o diferencial da iniciativa está na agilidade das equipes em campo. “O foco é atuar com o fogo ainda em andamento, garantindo o flagrante e a responsabilização do infrator”, destacou. A corporação conta com 26 subunidades que funcionam como bases avançadas de atendimento e comunicação direta com o Imasul.

Caso mais recente

Um dos casos mais recentes foi registrado em Bodoquena, em setembro, quando um incêndio iniciado em uma queimada controlada fugiu do controle e atingiu 194 hectares, sendo 120 de vegetação nativa. O responsável foi multado em R$ 1,4 milhão pela PMA de Miranda, conforme o Decreto Federal nº 6.514/2008, e responderá também por danos civis e criminais.

A corporação alerta ainda para o risco de queimadas durante o período seco e destaca a importância da colaboração da população na preservação dos ecossistemas sul-mato-grossenses.

