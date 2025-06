Municípios recebem 46 veículos para reforçar estrutura da saúde

Quarenta cidades de Mato Grosso do Sul, além da Capital, receberam nesta segunda-feira (30), 46 novos veículos para reforçar os serviços de saúde pública. A entrega incluiu 30 caminhonetes destinadas a ações de vigilância e combate a endemias e 16 ambulâncias que vão renovar a frota de transporte de pacientes.

Os veículos foram distribuídos com base nas necessidades locais e fazem parte de um total de 114 unidades adquiridas pela Secretaria de Estado de Saúde. A entrega ocorreu em etapas, com previsão de que todos os 79 municípios recebam, ao fim do processo, pelo menos uma caminhonete e uma ambulância.

As caminhonetes serão usadas principalmente em regiões de difícil acesso para o controle de doenças como dengue, chikungunya, zika e leishmaniose. Já as ambulâncias vão atender à demanda por transporte sanitário, especialmente em cidades do interior que dependem dos grandes centros para exames e internações.

Em Campo Grande, as ambulâncias irão substituir veículos antigos e atuar no deslocamento de pacientes entre hospitais e unidades de diagnóstico. Os documentos dos veículos foram entregues em nome dos municípios, com registro pronto para uso imediato.

A distribuição faz parte de uma estratégia de modernização da rede pública de saúde, com foco no fortalecimento da estrutura municipal e no apoio a ações de campo em todo o território estadual.