Municípios têm até julho para responder ao IEGM, alerta TCE

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) informou que os prefeitos e prefeitas dos 79 municípios do estado têm até o dia 31 de julho para responder ao questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), referente ao exercício de 2024.

O objetivo da coleta de dados é avaliar a qualidade da administração pública municipal. O questionário é dividido em sete áreas: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, tecnologia da informação e defesa civil.

As perguntas serão enviadas eletronicamente aos prefeitos e aos responsáveis pelo controle interno de cada prefeitura. As respostas devem conter informações específicas sobre a atuação dos municípios durante o ano de 2024.

O IEGM é uma metodologia nacional que consolida os dados em uma plataforma única. O índice serve como instrumento de análise da efetividade da gestão pública e do cumprimento das políticas públicas nos municípios. Também contribui para o controle externo e a fiscalização exercida pelos tribunais de contas.