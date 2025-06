Museu da Imagem e do Som recebe 1ª Mostra Orgulho LGBTQIAPN+ em MS

Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, um museu público abre as portas para dar visibilidade à arte, história e vivências da população LGBTQIAPN+. A 1ª Mostra Orgulho LGBTQIAPN+ será realizada no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande, de 28 de junho a 4 de julho, com entrada gratuita.

A iniciativa é uma parceria entre o MIS e a Casa Le Cinq, e celebra o Mês do Orgulho com uma programação construída por artistas e coletivos queer. São oficinas, palestras, exposições, filmes, rodas de conversa e performances que afirmam a arte LGBTQIAPN+ como instrumento de transformação social e pertencimento.

Mais de 200 obras foram inscritas para participar da mostra, incluindo fotografias, pinturas, vídeos, figurinos, curtas, shows e performances. Além de artistas de Mato Grosso do Sul, a Atividades incluem exibição de filmes, oficinas, rodas de conversa e mostra de artes visuais com entrada gratuita em Campo Grandes da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso.

A mostra conta com certificado para participantes de atividades formativas, oficineiros e artistas.

Programação

Galeria “Histórias LGBTQIAPN+”

Exposição aberta ao público de 28 de junho a 4 de julho, com obras visuais em pintura, fotografia, poesia, instalação, figurino e vídeo.

Sábado – 28/06 | 19h às 21h

Abertura oficial da Mostra

Café de recepção com convidados

Apresentação da curadoria

Assinatura simbólica do termo de cessão de imagem

Mediação com artistas presentes

Show com Ruschel

DJ Set com Léo Subtil Le Cinq

Domingo – 29/06 | 15h

Palestra e Roda de Conversa: “Gêneros e Sexualidades na Comunidade LGBTQIAPN+”

Com a psicóloga Bianca de Oliveira Amorim

Encerramento com prática de ballroom ao pôr do sol conduzida por Pappy Ledesma Le Cinq

Segunda – 30/06 | 19h

Oficina formativa: Metodologia e Elaboração de Plano de Aula com foco em Cultura Ballroom

Ministrada por Princesa Lana Hands Up MS

Voltada para educadores, artistas e agentes culturais

Terça – 01/07 | 19h30

Exibição do filme “Paris is Burning”

Roda de conversa sobre a cultura ballroom e seu impacto político e estético

Quarta – 02/07 | 19h

Mostra de Curtas LGBTQIAPN+

Exibição de curtas locais e nacionais com temáticas queer

Sessão comentada com realizadores (presença mediante disponibilidade)

Certificação para participantes

Quinta – 03/07 | 19h30

Exibição do filme “Salão de Baile (This is Ballroom)”

Sessão gratuita

Conversa ao vivo com a diretora após o filme

Ingressos disponíveis via Sympla (@casalecinq)

Sexta – 04/07 | 19h às 22h

Encerramento da Mostra

Performance da Casa Le Cinq

Vogue Jam aberta com DJ convidado

Presença do CTA com testagem rápida e distribuição de insumos

