Música Poética emociona plateias e chega a Corumbá nesta terça-feira

O espetáculo Música Poética será apresentado em Corumbá nesta terça-feira (13), às 20h, no Anfiteatro Salomão Baruki (CPAN/UFMS). A produção reúne música, dança e poesia para celebrar a cultura sul-mato-grossense. Após reunir mais de mil pessoas nas apresentações em Dourados e Campo Grande, a expectativa é de mais uma noite de forte emoção para o público.

Criado pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, o projeto une os músicos Geraldo Espíndola e Márcio De Camillo à Orquestra de Câmara do Pantanal e à Companhia de Dança do Pantanal. No repertório, canções como Me Deixar Levar, Quiquio, Vida Cigana e a inédita A Terra e uma Canção conduzem o público por uma jornada sensível e visualmente marcante.

A proposta artística busca traduzir a alma pantaneira, conectando gerações por meio da música e da dança. Os músicos destacam a importância do encontro entre diferentes linguagens e o papel transformador da arte na valorização do território local.