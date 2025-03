Músico acusado de agredir jornalista é preso novamente

A liberdade provisória do músico havia sido concedida por uma liminar do desembargador relator do caso , que inicialmente entendeu que não havia provas suficientes da agressão e que o episódio poderia ser um fato isolado na vida do investigado.

Segundo o advogado Luiz Kevin Barbosa, que representa a jornalista, a situação agora está nas mãos da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que decidirá em definitivo se o acusado responderá ao processo em liberdade ou permanecerá preso.

O músico de 38 anos, acusado de agredir a jornalista de 37 anos no início de março, foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (17), ao se apresentar na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A prisão ocorreu após a revogação da liminar que havia permitido sua liberdade, decisão tomada na última sexta-feira (14). Com isso, o judiciário expediu o mandado de prisão, cumprido na sequência.

No entanto, Barbosa afirma que apresentou novas provas e depoimentos à delegacia, demonstrando que o suspeito possuía um histórico de violência. “Diante disso, na sexta-feira, fiz um pedido de reconsideração da liminar e o desembargador acolheu, determinando a prisão preventiva do acusado”, explicou o advogado.

Relembre o caso

A agressão aconteceu no dia 3 de março, quando a vítima foi atacada pelo namorado enquanto segurava a filha de oito meses do casal no colo. A jornalista registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia e o suspeito foi preso em flagrante horas depois.

O músico permaneceu detido até conseguir um habeas corpus, que resultou em sua liberação. Uma semana depois do ocorrido, a agressão veio à tona após a vítima divulgar um vídeo, feito por ela no dia do crime, expondo a lesão.

Com a apresentação de novas provas e a reconsideração da decisão judicial, ele voltou a ser preso preventivamente nesta segunda-feira (17).