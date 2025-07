Mutirão de renegociação é prorrogado com ofertas para quitar dívidas por até R$ 50

O prazo para participar do mutirão emergencial de renegociação de dívidas foi prorrogado até 11 de julho. A iniciativa reúne 40 bancos e instituições financeiras do país, com propostas que permitem a quitação de débitos com valores a partir de R$ 50.

Em Mato Grosso do Sul, a ação já resultou em R$ 67 milhões em descontos concedidos. Ao todo, 169 mil consumidores no estado possuem dívidas com ofertas de até R$ 100, somando mais de 837 mil propostas de negociação nessa faixa. Dentro desse total, cerca de 353 mil acordos disponíveis têm valor de até R$ 50.

A campanha acontece em um momento em que o número de brasileiros com o nome negativado ultrapassa 77 milhões, o que representa 47,3% da população adulta. A média de endividamento é de R$ 6.036,94, equivalente a aproximadamente quatro salários mínimos. A maior parte das dívidas está ligada a bancos, contas de luz e água e financeiras.

As negociações podem ser feitas pela internet, via aplicativo de celular, WhatsApp no número (11) 99575-2096, ou ainda pelo telefone gratuito 0800 040 762.