Mutirão de saúde realiza 169 atendimentos na Capital neste sábado

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), em Campo Grande, realiza neste sábado (5), um mutirão de atendimentos com foco na redução das filas do SUS. A ação faz parte do chamado “Dia E”, promovido em hospitais universitários de todo o país.

Ao todo, estão previstos 169 procedimentos no Humap, entre eles 20 cirurgias eletivas de laqueadura tubária, além de exames como tomografias, ultrassonografias, ecocardiogramas e biópsias de tireoide. O objetivo é acelerar o atendimento de pacientes que aguardam por esses procedimentos, especialmente nas áreas de saúde da mulher, urologia e cardiologia.

Em todo o Brasil, 45 unidades participam da ação, com cerca de 9.500 atendimentos previstos. São mais de 2 mil profissionais mobilizados para o esforço, incluindo médicos, residentes, técnicos de enfermagem, professores e outros especialistas.

A ação nacional está alinhada ao programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, e busca enfrentar um dos principais gargalos do SUS: a demora para realização de procedimentos especializados. Até agora, já foram promovidos 166 mutirões ao longo de 2025 nos hospitais da rede Ebserh.