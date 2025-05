Mutirão leva atendimentos gratuitos ao bairro Santa Emília

A população do bairro Santa Emília e arredores, em Campo Grande, terá mais uma oportunidade de cuidar da saúde de forma acessível e gratuita. Neste sábado (31), das 8h às 13h, será realizada a 37ª edição do Mutirão “Todos em Ação”, com oferta de diversos serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) na Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues e na Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Emília.

A iniciativa integra um conjunto de ações itinerantes que buscam aproximar os serviços públicos das comunidades, com foco especial na saúde preventiva, orientação e acolhimento. “Mais do que uma ação de governo, esse mutirão é um compromisso com a dignidade das pessoas. Estamos indo até onde a população está, oferecendo escuta, cuidado e acesso real à saúde”, afirma a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo.

A agente comunitária Bruna Carolina, que acompanha a rotina das famílias da região, ressalta a importância da ação. “Nosso trabalho é enxergar além da doença. Aqui, olhamos para a história de vida de cada pessoa, para sua realidade.”

Serviços oferecidos

Na Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues, o pátio será transformado em um espaço de acolhimento e atenção integral à saúde. Entre os serviços disponibilizados estão:

Vacinação para crianças, adolescentes e adultos

Aferição de pressão arterial e glicemia

Orientações sobre saúde bucal, com escovação supervisionada e prevenção do câncer de boca

Avaliação nutricional e dicas sobre alimentação saudável

Auriculoterapia, técnica integrativa voltada ao equilíbrio físico e emocional

Demonstrações de primeiros socorros (desengasgo e RCP) pelo programa “Prevenir para Salvar”

Atividades físicas orientadas por profissional de Educação Física da equipe multiprofissional (EMULTI) da USF Jardim Batistão

Na USF Santa Emília, os moradores terão acesso a uma série de atendimentos essenciais: