TODOS EM AÇÃO

Mutirão leva mais de 200 serviços gratuitos ao Distrito de Anhanduí neste sábado

Ação reúne atendimentos de saúde, cidadania, emprego e lazer para toda a comunidade

Duda Schindler

Edição anterior do mutirão - Foto: Reprodução/ Pref CG
Edição anterior do mutirão - Foto: Reprodução/ Pref CG

Moradores do Distrito de Anhanduí terão acesso a mais de 200 serviços gratuitos neste sábado (25), durante o programa “Todos em Ação – A Prefeitura Mais Perto de Você”, que será realizado na Escola Municipal Professor Isauro Bento Nogueira, das 8h às 14h.

Entre os destaques estão consultas médicas, vacinação, microchipagem de animais, emissão de documentos, vagas de trabalho, atualização cadastral e orientações sobre programas habitacionais. Também serão realizadas ações de limpeza urbana, manutenção de vias e iluminação pública.

O evento contará ainda com recreação infantil, gincanas, distribuição de brindes, pipoca e algodão-doce, além de atividades culturais e o Varal Solidário, com doação de roupas, calçados e alimentos produzidos em projetos de agricultura urbana.

Serviço:
📍 Local: Escola Municipal Professor Isauro Bento Nogueira – Rua Mariporã, 60, Distrito de Anhanduí
📅 Data: Sábado, 25 de outubro
🕗 Horário: Das 8h às 14h
🎟️ Atendimentos: Saúde, cidadania, documentação, emprego, assistência social, serviços urbanos e lazer

