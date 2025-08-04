Mutirão oferece oportunidade para quitar dívidas de energia em MS

Clientes da Energisa em Mato Grosso do Sul com contas de energia atrasadas poderão renegociar suas dívidas com condições especiais entre os dias 4 e 8 de agosto. O atendimento será feito com horário marcado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), em Campo Grande.

A ação faz parte do programa Regulariza, uma parceria entre a concessionária e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Os consumidores selecionados previamente pela empresa já foram informados sobre a possibilidade de participar. Durante o mutirão, serão oferecidos descontos em juros e multas, parcelamentos em até 60 vezes e, em alguns casos, abatimentos no valor total da dívida.

As condições de pagamento serão analisadas individualmente. O objetivo da iniciativa é permitir que os consumidores regularizem a situação e evitem medidas como a interrupção do fornecimento de energia.

Quem não foi convocado para o mutirão pode consultar, pelos canais digitais da Energisa, se há alguma condição especial disponível. As opções de contato são o site energisa.com.br, o WhatsApp Gisa no número (67) 99980-0698 e o aplicativo Energisa On.

A empresa informou que a proposta da ação é facilitar a resolução de conflitos e permitir que os consumidores quitem suas dívidas de maneira organizada, evitando a judicialização dos débitos.