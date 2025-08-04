Veículos de Comunicação
NOME LIMPO

Mutirão oferece oportunidade para quitar dívidas de energia em MS

Parceria entre Energisa e Tribunal de Justiça garante condições especiais para clientes selecionados

Duda Schindler

A ação faz parte do programa Regulariza - Foto: Ilustração
Clientes da Energisa em Mato Grosso do Sul com contas de energia atrasadas poderão renegociar suas dívidas com condições especiais entre os dias 4 e 8 de agosto. O atendimento será feito com horário marcado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), em Campo Grande.

A ação faz parte do programa Regulariza, uma parceria entre a concessionária e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Os consumidores selecionados previamente pela empresa já foram informados sobre a possibilidade de participar. Durante o mutirão, serão oferecidos descontos em juros e multas, parcelamentos em até 60 vezes e, em alguns casos, abatimentos no valor total da dívida.

As condições de pagamento serão analisadas individualmente. O objetivo da iniciativa é permitir que os consumidores regularizem a situação e evitem medidas como a interrupção do fornecimento de energia.

Quem não foi convocado para o mutirão pode consultar, pelos canais digitais da Energisa, se há alguma condição especial disponível. As opções de contato são o site energisa.com.br, o WhatsApp Gisa no número (67) 99980-0698 e o aplicativo Energisa On.

A empresa informou que a proposta da ação é facilitar a resolução de conflitos e permitir que os consumidores quitem suas dívidas de maneira organizada, evitando a judicialização dos débitos.

