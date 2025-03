Mutirão oferece serviços jurídicos gratuitos neste sábado na Capital

Moradores do bairro Nova Lima e regiões próximas poderão acessar atendimento jurídico gratuito neste sábado (15) durante o mutirão Defensoria no Bairro, no Parque Tarsila do Amaral. A ação ocorre das 9h às 15h e tem como objetivo auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social na resolução de pendências legais.

Entre os serviços disponíveis, estarão pedidos de divórcio, pensão alimentícia, guarda de menores e emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito. Também será possível dar entrada em processos de inventário, usucapião e defesa criminal.