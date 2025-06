Mutirão Todos em Ação chega ao Campina Verde no sábado

Moradores da região do Jardim Campina Verde, em Campo Grande, poderão acessar diversos serviços públicos em um só local neste sábado (28). A nova edição do mutirão “Todos em Ação” será realizada das 8h às 13h na Escola Municipal Professora Oneida Ramos, na região urbana do Bandeira.

A estrutura montada no local vai oferecer atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, educação, cultura, lazer e orientação jurídica. No total, serão mais de 300 serviços gratuitos disponíveis à comunidade.

Entre os principais atendimentos previstos estão emissão e atualização de documentos, vacinação, corte de cabelo, atendimentos veterinários, orientação jurídica e ações voltadas ao público infantil, como brincadeiras, oficinas e apresentações culturais.

A programação também inclui exposições, atividades recreativas e serviços voltados para o bem-estar das famílias. O objetivo é aproximar os serviços públicos da população, facilitar o acesso a direitos básicos e promover qualidade de vida nos bairros.

Serviço

Evento: Mutirão Todos em Ação – Jardim Campina Verde

Data: Sábado, 28 de junho

Horário: Das 8h às 13h

Local: Escola Municipal Professora Oneida Ramos

Endereço: Rua Professora Odete Trindade Benites, s/n – Jardim Campina Verde

Orientação: Levar documentos pessoais e cópias para acesso aos serviços