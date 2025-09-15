Náutico vence fora e larga na frente na final do Estadual Sub-15

O Náutico FC saiu em vantagem na decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15. Na partida de ida da final, disputada neste sábado (13) no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, a equipe da Capital derrotou o Corumbaense FC por 1 a 0.

O gol que definiu o duelo saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. Após erro do adversário no meio de campo, o atacante Vicente avançou em velocidade, entrou na área e finalizou com categoria na saída do goleiro Felipe Machado. O placar se manteve até o apito final.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (20), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Náutico precisa apenas do empate para levantar a taça. Já o Corumbaense terá de vencer para forçar os pênaltis — se o triunfo for por dois ou mais gols de diferença, o título fica com o time pantaneiro.