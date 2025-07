Naviraiense e Ivinhema devem representar MS na Copinha 2026

Os quatro semifinalistas do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 estão definidos: Naviraiense, Ivinhema, Grêmio Santo Antônio (GSA) e Grêmio Real seguem na disputa pelo título estadual. Além da briga pelo troféu, a competição também serve como critério para indicar os representantes de Mato Grosso do Sul em torneios nacionais, como a Copa São Paulo de Juniores e a Copa do Brasil Sub-20.

Entre os classificados, apenas Naviraiense e Ivinhema participam de competições profissionais, o que os credencia a ocuparem as vagas do estado na tradicional Copinha, principal torneio de base do Brasil. De acordo com o regulamento do Estadual, uma das vagas é assegurada ao campeão ou ao melhor classificado que cumpra os critérios da Federação Paulista de Futebol (FPF). A segunda vaga, cedida como cortesia pela FPF, tradicionalmente é direcionada ao vice-campeão, desde que o clube esteja regularizado junto a competições profissionais.

No Grupo A, o Naviraiense terminou a primeira fase na liderança, com 13 pontos, seguido pelo Ivinhema, que somou 11 após golear o União AC por 7 a 0 na última rodada. Campo Grande EC e União AC foram eliminados. Já no Grupo B, Grêmio Santo Antônio e Grêmio Real garantiram a classificação. Apesar da vitória do São Gabriel sobre o GSA por 2 a 1, a virada do Grêmio Real sobre o Coxim por 2 a 1 assegurou a vaga do time da Capital.

Além da Copa São Paulo, os quatro semifinalistas estão aptos a disputar a vaga única de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil Sub-20, que será destinada ao campeão estadual. A definição dos confrontos das semifinais e da final também apontará quem ficará com a chance de disputar esse segundo torneio nacional da categoria.