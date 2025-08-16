Noite de rock e blues reúne bandas no Buteco do Miau

Neste sábado (16), a partir das 21h, Campo Grande recebe a noite musical “Do Blues ao Grunge”, com shows da Lau Mississippi Blues Band, das bandas bonitenses Mataguéw e The Cloroquiners, além de músicos convidados. O evento acontece no Buteco do Miau, com ingresso a R$ 20, valor integralmente revertido aos artistas.

A Lau Mississippi Blues Band traz influências do delta blues do século 19, passando pelo blues de Chicago e britânico, até chegar à fusão com o rock n’ roll e ao renascimento do estilo nos anos 80 com Stevie Ray Vaughan. A banda também incorpora referências do blues brasileiro, como Celso Blues Boy e a banda local Bêbados Habilidosos. Segundo Lau Mississippi, líder do grupo, o objetivo é apresentar um estilo marcante, ora apaixonado, ora melancólico, que reflete a essência das raízes do blues.

O baterista Renan Max, que comemorará seu aniversário durante a noite, destacou que a parceria com Mataguéw e The Cloroquiners é antiga e foi uma oportunidade de reunir amigos e celebrar a música em shows memoráveis. Além das três bandas, os músicos Marcelo Rezende e Zeca do Trombone também participam do evento.

A banda Mataguéw mistura o rock com a força do cerrado e o calor da terra vermelha, trazendo uma sonoridade que navega pelo punk e pela música regional.

Já The Cloroquiners aposta na improvisação e no espírito de jam session, reunindo músicos amigos que exploram diferentes vertentes do rock em apresentações dinâmicas e variadas.

Do Blues ao Grunge