Nova Alvorada do Sul tem seleção presencial para vagas no setor florestal

Moradores de Nova Alvorada do Sul podem participar, nesta semana, de um mutirão de contratações com oportunidades em diferentes áreas operacionais. As vagas são para os cargos de auxiliar de campo, motorista (com atuação em caminhão-pipa), operador de máquinas, técnico de operações e mecânico.

O processo seletivo será realizado nos dias 4 e 5 de junho, das 7h às 10h, na Rua Antônio Carlos Barbosa, nº 1195, anexo da Secretaria de Assistência Social. Os interessados devem levar currículo e chegar dentro do horário para retirada de senha. Já na sexta-feira, 6 de junho, o espaço será destinado à realização dos exames admissionais dos candidatos aprovados.

As funções envolvem atividades como plantio e manutenção de florestas, condução de veículos pesados, operação de máquinas e execução de serviços técnicos e de manutenção.

A ação é promovida pela MS Florestal, empresa que atua no segmento de florestas plantadas no Mato Grosso do Sul. Os contratados terão acesso a benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, refeição fornecida pela empresa, transporte fretado, auxílio farmácia, seguro de vida e acesso à plataforma Wellhub, voltada a atividades de bem-estar.

Serviço

O que é? Processo seletivo para vagas operacionais no setor florestal

Quando? 4 e 5 de junho (quarta e quinta-feira), das 7h às 10h

Onde? Rua Antônio Carlos Barbosa, nº 1195, anexo da Secretaria de Assistência Social

Como participar? Levar currículo. Vagas para auxiliar de campo, motorista, operador de máquinas, técnico de operações e mecânico.

Mais informações estão disponíveis no site: www.msflorestal.com.