Nova frente fria promete derrubar temperaturas em MS no fim de semana

Mato Grosso do Sul deve registrar queda acentuada nas temperaturas a partir do próximo fim de semana, com a chegada de uma nova frente fria. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os termômetros podem marcar entre 4°C e 8°C na metade sul do estado, com possibilidade de temperaturas abaixo de 4°C em alguns pontos, favorecendo a ocorrência de geada.

Antes disso, entre terça (6) e quinta-feira (8), a previsão é de tempo mais estável em grande parte do estado, com sol e variação de nebulosidade. Ainda assim, não está descartada a chance de pancadas de chuva isoladas, especialmente por conta do deslocamento de áreas de instabilidade. Durante esse período, as temperaturas já começam a cair de forma gradual.

As mínimas previstas ficam entre 12°C e 17°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, com máximas que não passam dos 24°C. No sudoeste e Pantanal, os termômetros oscilam entre 16°C e 28°C. Já nas regiões norte, leste e bolsão, as mínimas devem variar de 14°C a 18°C, com máximas de até 32°C. Em Campo Grande, a capital, a previsão é de mínima de 16°C e máxima de 26°C.

Os ventos também ganham força nos próximos dias, soprando dos quadrantes leste e sul, com velocidades médias de 30 a 50 km/h e rajadas pontuais acima desses valores.

A recomendação é para que a população acompanhe os avisos meteorológicos e se prepare para o frio mais intenso no fim de semana, principalmente em municípios do sul do estado, onde o impacto será maior.