Nova Lima recebe o fumacê nesta quinta-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de donças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado na região do Aero Rancho, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nesta segunda-feira (29).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, iniciando o trajeto no cruzamento das ruas Jorge Mascarenhas com John Kenedy.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.