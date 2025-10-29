Veículos de Comunicação
CAMPO GRANDE

Nova reunião do SOS Centro deve debater estacionamento e segurança no fim de ano

Encontro nesta quinta-feira (30) vai reunir empresários e autoridades para alinhar ações voltadas ao fim de ano na região central da Capital

Duda Schindler

Afonso Pena com rua 14 de Julho - Foto: Arquivo RCN 67
A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza, nesta quinta-feira (30), às 18h30, mais uma edição do projeto SOS Centro, iniciativa que busca discutir soluções para os principais desafios enfrentados pela região central da Capital. O encontro acontece no SESC Sabor e Arte, localizado na Rua Dom Aquino, nº 1631.

Desta vez, o debate terá como foco o estacionamento na área central e as ações de segurança previstas para o período de fim de ano e início de 2026, época em que o movimento no comércio aumenta consideravelmente.

De acordo com o presidente da ACICG, Renato Paniago, a falta de vagas de estacionamento tem sido uma das principais queixas dos comerciantes. “É urgente que a prefeitura avance com medidas que melhorem a organização do trânsito e ampliem as opções de estacionamento para os consumidores”, afirma.

O diretor da entidade e coordenador do projeto SOS Centro, Paulo de Mattos, destaca que o encontro também servirá para alinhar o diálogo com as forças de segurança. “Queremos entender como será o esquema de policiamento da Polícia Militar e da Guarda Municipal neste fim de ano, garantindo mais segurança e atratividade para o Centro”, explica.

A primeira reunião do SOS Centro, realizada em junho, reuniu dezenas de empresários e representantes do poder público para discutir temas como segurança, pessoas em situação de rua, imóveis fechados e revitalização da região. A nova edição dá continuidade ao movimento de mobilização em defesa do Centro de Campo Grande, liderado pela ACICG.

Foram convidados para participar o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Paulo da Silva, o secretário municipal de Segurança Pública, Anderson Gonzaga, o comandante da Guarda Municipal, Anderson Ortigoza, e o coronel Almeida, do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM).

Também devem comparecer vereadores de Campo Grande, com o objetivo de ouvir as demandas dos empresários e buscar encaminhamentos junto à Prefeitura e à Câmara Municipal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-5000.

