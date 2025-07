Nova Tarifa Social zera conta de luz para famílias de baixa renda

Começa a valer nesta sexta-feira (5) a nova Tarifa Social de Energia Elétrica, que isenta do pagamento da conta de luz famílias de baixa renda com consumo mensal de até 80 kWh. A medida beneficia automaticamente os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal.

Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é que cerca de 205,8 mil famílias sejam contempladas com a gratuidade. Para quem consome entre 80 kWh e 100 kWh, haverá desconto parcial, com pagamento apenas da diferença. Com isso, até 720,5 mil famílias podem ser alcançadas no Estado, o que representa quase 25% da população sul-mato-grossense.

Para ter direito ao benefício, é necessário estar registrado no CadÚnico e atender a pelo menos um dos seguintes critérios: ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa; ter 65 anos ou mais; ser pessoa com deficiência e receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC); ou ter renda de até três salários mínimos com familiar que dependa de equipamentos elétricos por motivos de saúde.

A inclusão no desconto é feita de forma automática, sem necessidade de solicitação à empresa fornecedora de energia, desde que o titular da conta esteja devidamente cadastrado no CadÚnico ou no BPC.