Novas leis garantem auxílio para vítimas de violência doméstica

DIREITOS HUMANOS

MPT pede expropriação de fazenda em Corumbá por trabalho análogo a escravidão

Quatro trabalhadores foram resgatados e dono pode pagar R$ 25 milhões em indenização O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Mato Grosso do Sul entrou com uma ação civil pública na Vara do Trabalho de Corumbá pedindo a expropriação da Fazenda Carandazal, no município que faz fronteira seca com a Bolívia, e uma indenização de […]