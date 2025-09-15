Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO

Novas regras redefinem atendimento no Ceame/TEA em Campo Grande

Resolução da SED atualiza normas de 2016, enquanto medida da SEC amplia foco em políticas públicas para pessoas com autismo

Duda Schindler

Cordão para utilização de autistas - Foto: Reprodução/ Roberto Dziura
O funcionamento e o atendimento no Centro Estadual de Apoio Multidisciplinar Educacional ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista (Ceame/TEA), em Campo Grande, passam a seguir novas regras.

A normativa, estabelecida pela Secretaria de Estado de Educação (SED), define que o espaço deve apoiar:

  • A inclusão de estudantes com TEA;
  • Promover práticas educacionais inclusivas;
  • Oferecer atendimento especializado;
  • Realizar avaliações para identificar necessidades pedagógicas;
  • Orientar profissionais de apoio nas escolas;
  • Desenvolver projetos e pesquisas voltados à área.

O texto também determina que os profissionais do Ceame tenham, no mínimo, licenciatura em educação especial ou graduação em outra área acompanhada de pós-graduação em educação especial ou em campos específicos, como deficiência, transtornos do desenvolvimento, altas habilidades ou atendimento especializado.

É exigida ainda formação complementar ou experiência comprovada na área de TEA. O centro funcionará nos turnos matutino, vespertino e noturno, conforme a demanda, com carga máxima de oito horas por dia.

Já a Secretaria de Estado de Cidadania (SEC) criou um grupo de trabalho para reavaliar as políticas públicas voltadas às pessoas com autismo. O colegiado, formado por representantes de diferentes pastas, terá 180 dias para apresentar relatório com diagnósticos e recomendações.

Entre as atribuições estão analisar a rede de atenção, educação, saúde e assistência, identificar demandas prioritárias, sugerir capacitação para profissionais e familiares e propor mecanismos de monitoramento de dados sobre a população com TEA.

As duas resoluções foram publicadas na edição desta segunda-feira (15) do Diário Oficial do Estado.

