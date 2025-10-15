Novenário de São Judas Tadeu celebra 30 anos do Santuário

O Santuário Diocesano São Judas Tadeu realiza, entre os dias 18 e 28 de outubro, o Novenário em Honra a São Judas Tadeu, em Campo Grande. A edição deste ano marca o Jubileu da Esperança e celebra os 30 anos da elevação da antiga paróquia a Santuário Diocesano, ocorrida em 28 de outubro de 1995.

Com o tema “Firmes na esperança com São Judas Tadeu, em oração pelas nações”, a programação reúne dez dias de fé, música, cultura e gastronomia internacional. O evento se consolida como um dos maiores do calendário religioso da Capital, atraindo milhares de fiéis todos os anos.

Segundo o reitor do Santuário, pe. Alex Messias, a celebração simboliza “um marco de fé e devoção para toda a comunidade”. Ele destaca que o novenário é uma oportunidade para renovar a esperança e valorizar a diversidade cultural representada nas nações que contribuíram com a formação de Mato Grosso do Sul.

As Santas Missas serão realizadas diariamente, com padres convidados e temas voltados à reflexão espiritual. Após as celebrações, o público é convidado a participar da Festa das Nações, que conta com barracas de comidas típicas de dez países, além de shows e apresentações culturais.

No dia 26 de outubro, a partir das 11h30, ocorre o tradicional Churrasco no Santuário, com buffet livre e show do Pagode 67. Os convites custam R$ 50 e podem ser adquiridos após as missas. Crianças até 7 anos não pagam; de 8 a 10 anos pagam meia.

Confira a programação

18/10 (Sábado) – 18h30

Celebrante: Pe. Rodrigo Menegatti

Tema: “Na perseverança da oração, permaneçamos firmes na esperança que nos sustenta”

🎵 Atração: Guthuy Leite e Banda

19/10 (Domingo) – 18h30

Celebrante: Pe. Douglas Durigon

Tema: “Enriquecer-se de Deus, vivendo no Espírito que conduz e renova nossa vida”

🎵 Atração: Hitmarock

20/10 (Segunda) – 19h30

Celebrante: Pe. Nori José Broch

Tema: “Servidores vigilantes e fiéis, prontos para acolher o Senhor que vem”

🎵 Atração: Banda Ministério Redenção

21/10 (Terça) – 19h30

Celebrante: Pe. Durai Aruldoss

Tema: “Servos cheios do Espírito Santo, cuidando com amor da missão confiada por Deus”

🎵 Atração: Léo Maciel

22/10 (Quarta) – 19h30

Celebrante: Pe. Luiz Gustavo Winkler

Tema: “O fogo missionário do Evangelho que aquece, transforma e ilumina o mundo”

🎵 Atração: Banda Alzira’s

23/10 (Quinta) – 19h30

Celebrante: Pe. Emilson José Bento

Tema: “Discernir os sinais dos tempos para caminhar com sabedoria na presença de Deus”

🎵 Atração: American Radio

24/10 (Sexta) – 19h30

Celebrante: Pe. Kalzely B. dos Santos

Tema: “Humildade verdadeira que abre as portas da misericórdia de Deus”

🎵 Atração: Banda V12

25/10 (Sábado) – 18h30

Celebrante: Pe. Bruno César Capistrano

Tema: “Quem se humilha diante de Deus será exaltado pelo Seu amor”

🎵 Atração: Banda Clave do Som (Rock Anos 60)

26/10 (Domingo) – 18h30

Celebrante: Pe. Éverton Rodrigues

Tema: “Cristo nos liberta e nos devolve a alegria de viver plenamente”

🎵 Atração: Pagode 67

27/10 (Segunda) – 19h30

Celebrante: Pe. Márcio Reis

Tema: “Cristo nos liberta e nos devolve a alegria de viver plenamente”

🎵 Atração: Cleiton e João Lucas

Solenidade em Honra a São Judas Tadeu – 28 de outubro (Terça-feira)

06h – Santa Missa com Pe. Márcio Reis

15h – Santa Missa com Pe. Lucas Alves

19h30 – Missa Solene com o Arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa, concelebrada pelos padres Alex Messias, Lucas Alves e José Soares

🎵 Atração: Chicão Castro e Banda