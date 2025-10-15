Novenário de São Judas Tadeu celebra 30 anos do Santuário

O Santuário Diocesano São Judas Tadeu realiza, entre os dias 18 e 28 de outubro, o Novenário em Honra a São Judas Tadeu, em Campo Grande. A edição deste ano marca o Jubileu da Esperança e celebra os 30 anos da elevação da antiga paróquia a Santuário Diocesano, ocorrida em 28 de outubro de 1995.
Com o tema “Firmes na esperança com São Judas Tadeu, em oração pelas nações”, a programação reúne dez dias de fé, música, cultura e gastronomia internacional. O evento se consolida como um dos maiores do calendário religioso da Capital, atraindo milhares de fiéis todos os anos.
Segundo o reitor do Santuário, pe. Alex Messias, a celebração simboliza “um marco de fé e devoção para toda a comunidade”. Ele destaca que o novenário é uma oportunidade para renovar a esperança e valorizar a diversidade cultural representada nas nações que contribuíram com a formação de Mato Grosso do Sul.
As Santas Missas serão realizadas diariamente, com padres convidados e temas voltados à reflexão espiritual. Após as celebrações, o público é convidado a participar da Festa das Nações, que conta com barracas de comidas típicas de dez países, além de shows e apresentações culturais.
No dia 26 de outubro, a partir das 11h30, ocorre o tradicional Churrasco no Santuário, com buffet livre e show do Pagode 67. Os convites custam R$ 50 e podem ser adquiridos após as missas. Crianças até 7 anos não pagam; de 8 a 10 anos pagam meia.
Confira a programação
18/10 (Sábado) – 18h30
Celebrante: Pe. Rodrigo Menegatti
Tema: “Na perseverança da oração, permaneçamos firmes na esperança que nos sustenta”
🎵 Atração: Guthuy Leite e Banda
19/10 (Domingo) – 18h30
Celebrante: Pe. Douglas Durigon
Tema: “Enriquecer-se de Deus, vivendo no Espírito que conduz e renova nossa vida”
🎵 Atração: Hitmarock
20/10 (Segunda) – 19h30
Celebrante: Pe. Nori José Broch
Tema: “Servidores vigilantes e fiéis, prontos para acolher o Senhor que vem”
🎵 Atração: Banda Ministério Redenção
21/10 (Terça) – 19h30
Celebrante: Pe. Durai Aruldoss
Tema: “Servos cheios do Espírito Santo, cuidando com amor da missão confiada por Deus”
🎵 Atração: Léo Maciel
22/10 (Quarta) – 19h30
Celebrante: Pe. Luiz Gustavo Winkler
Tema: “O fogo missionário do Evangelho que aquece, transforma e ilumina o mundo”
🎵 Atração: Banda Alzira’s
23/10 (Quinta) – 19h30
Celebrante: Pe. Emilson José Bento
Tema: “Discernir os sinais dos tempos para caminhar com sabedoria na presença de Deus”
🎵 Atração: American Radio
24/10 (Sexta) – 19h30
Celebrante: Pe. Kalzely B. dos Santos
Tema: “Humildade verdadeira que abre as portas da misericórdia de Deus”
🎵 Atração: Banda V12
25/10 (Sábado) – 18h30
Celebrante: Pe. Bruno César Capistrano
Tema: “Quem se humilha diante de Deus será exaltado pelo Seu amor”
🎵 Atração: Banda Clave do Som (Rock Anos 60)
26/10 (Domingo) – 18h30
Celebrante: Pe. Éverton Rodrigues
Tema: “Cristo nos liberta e nos devolve a alegria de viver plenamente”
🎵 Atração: Pagode 67
27/10 (Segunda) – 19h30
Celebrante: Pe. Márcio Reis
Tema: “Cristo nos liberta e nos devolve a alegria de viver plenamente”
🎵 Atração: Cleiton e João Lucas
Solenidade em Honra a São Judas Tadeu – 28 de outubro (Terça-feira)
06h – Santa Missa com Pe. Márcio Reis
15h – Santa Missa com Pe. Lucas Alves
19h30 – Missa Solene com o Arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa, concelebrada pelos padres Alex Messias, Lucas Alves e José Soares
🎵 Atração: Chicão Castro e Banda