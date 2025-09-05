Novidades de moda chegam à Super Dez e Turca Store

Durante a programação da Tarde da Massa desta sexta-feira (5), a empresária Andrea Antunes, mais conhecida como Turca, destacou as novidades que já estão disponíveis nas lojas Super Dez e Turca Store. As peças da nova coleção Primavera-Verão 2026 chegam com propostas inovadoras, atendendo homens, mulheres e crianças, além de incluir linhas de acessórios, moda praia e opções plus size.

Entre os destaques estão as cores que fogem do tradicional para a estação. O marrom, pouco explorado no verão, aparece como tendência tanto no guarda-roupa masculino quanto no feminino. Tons amanteigados e variações do Candy Color, como rosa bebê, verde água, pistache e amarelo suave, também se consolidam como apostas para looks leves e sofisticados.

Dicas de cores

Andreia reforçou que as combinações podem valorizar a autoestima e transmitir mensagens por meio da imagem. Cores mais claras na parte superior, por exemplo, ajudam a equilibrar o visual, enquanto estampas florais grandes e o clássico poá voltam com força total. Para os homens, a dica é apostar no contraste entre peças escuras na parte de baixo e tons claros na parte de cima.

A empresária lembrou ainda da importância da escolha correta das cores para favorecer a aparência. Testes de coloração pessoal, explicou, ajudam a identificar paletas que iluminam o rosto e evitam o aspecto de cansaço. Ela também destacou que a moda é uma forma de expressão: combinações vibrantes, como laranja com rosa pink, transmitem alegria e atitude.