Novo empreendimento no São Francisco aposta em modernização e valorização do centro

O bairro São Francisco, em Campo Grande, recebe um novo empreendimento imobiliário que promete movimentar a região e atrair novos moradores. O Vittoria Park Experience será apresentado nesta quinta-feira (25), em um evento que inclui tour pelos espaços, coquetel e atividades culturais.

Segundo Diego Costa, gerente comercial da Incorpore, a proposta é oferecer um condomínio com mais de 4 mil m² de área de lazer, que reúne coworking, cinema, beauty center, minimercado e até carregador para carro elétrico. A ideia, explica, é transformar o condomínio em uma espécie de “cidade dentro da cidade”, onde os moradores encontram serviços e lazer sem sair do espaço.

O empreendimento aposta no conceito de “cidade em 15 minutos”, tendência do urbanismo que busca oferecer mobilidade e praticidade. Entre os diferenciais, estão porte-cochère, espaços de convivência amplos e plantas inteligentes que valorizam a integração familiar. Para Diego, a iniciativa também colabora com a revitalização do centro da capital, aproximando moradores de áreas de trabalho e estudo.

A expectativa é de que cerca de 200 novas famílias passem a viver no São Francisco, fortalecendo o comércio local e acompanhando a expansão de instituições próximas.

Com valores de condomínio mais acessíveis em comparação a outros empreendimentos, o Vittoria Park busca atender a quem deseja investir ou morar em uma região central, com modernidade, segurança e custo-benefício.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis pelo telefone (67) 9924-5441.

