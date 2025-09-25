Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

ENTREVISTA

Novo empreendimento no São Francisco aposta em modernização e valorização do centro

Vittoria Park Experience será apresentado em evento que destaca estrutura de lazer e conceito de “cidade em 15 minutos”

Duda Schindler

Empreendimento conta com Porte-Chochere - Foto: Divulgação
Empreendimento conta com Porte-Chochere - Foto: Divulgação

O bairro São Francisco, em Campo Grande, recebe um novo empreendimento imobiliário que promete movimentar a região e atrair novos moradores. O Vittoria Park Experience será apresentado nesta quinta-feira (25), em um evento que inclui tour pelos espaços, coquetel e atividades culturais.

Segundo Diego Costa, gerente comercial da Incorpore, a proposta é oferecer um condomínio com mais de 4 mil m² de área de lazer, que reúne coworking, cinema, beauty center, minimercado e até carregador para carro elétrico. A ideia, explica, é transformar o condomínio em uma espécie de “cidade dentro da cidade”, onde os moradores encontram serviços e lazer sem sair do espaço.

O empreendimento aposta no conceito de “cidade em 15 minutos”, tendência do urbanismo que busca oferecer mobilidade e praticidade. Entre os diferenciais, estão porte-cochère, espaços de convivência amplos e plantas inteligentes que valorizam a integração familiar. Para Diego, a iniciativa também colabora com a revitalização do centro da capital, aproximando moradores de áreas de trabalho e estudo.

A expectativa é de que cerca de 200 novas famílias passem a viver no São Francisco, fortalecendo o comércio local e acompanhando a expansão de instituições próximas.

Com valores de condomínio mais acessíveis em comparação a outros empreendimentos, o Vittoria Park busca atender a quem deseja investir ou morar em uma região central, com modernidade, segurança e custo-benefício.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis pelo telefone (67) 9924-5441.

Confira a entrevista completa no programa tarde da Massa dessa quarta-feira (24):

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos