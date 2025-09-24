Veículos de Comunicação
MEIO AMBIENTE

Obra causa destruição em área de preservação em Miranda

Polícia Ambiental constatou danos em mais de 2 mil m² do Córrego Vilas Boas e determinou recuperação da área

Duda Schindler

Foto: Divulgação/ PMA
Foto: Divulgação/ PMA

Uma área de mais de 2,2 mil metros quadrados do Córrego Vilas Boas, em Miranda, foi degradada durante a execução de uma obra. De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), máquinas pesadas foram usadas para remover vegetação nativa, incluindo mata ciliar, e realizar a dragagem do leito do córrego, modificando cerca de 180 metros do curso d’água.

A ação, feita sem autorização ou licença ambiental, comprometeu a função natural da área de preservação, que é essencial para proteger os recursos hídricos, evitar erosões e preservar a biodiversidade.

Diante da infração, a PMA aplicou uma multa de R$ 20 mil ao responsável pela intervenção. Além da penalidade, também foi determinada a apresentação de um Projeto de Recuperação de Área Degradada, documento obrigatório para que o espaço seja restaurado.

A Polícia Ambiental lembra que intervir em Áreas de Preservação Permanente (APPs) sem autorização é considerado crime ambiental, conforme a Lei Federal nº 9.605/1998.

A instituição reforça ainda a importância da colaboração da população por meio de denúncias, destacando que a preservação dessas áreas é fundamental para manter o equilíbrio ecológico e prevenir desastres naturais.

