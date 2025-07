Obra de Augusto César Proença será tema de encontro literário na ASL

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza nesta quinta-feira (10), às 19h30, mais uma edição do projeto Leituras e Conversas, que desta vez terá como foco a obra do escritor corumbaense Augusto César Proença. O evento é gratuito, aberto ao público e acontece no auditório da instituição, em Campo Grande.

A atividade será conduzida pelas acadêmicas Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco, responsáveis pela coordenação do “clube de leitura” da ASL. Como convidada especial da noite, participa a professora da UEMS Suzylene Araújo, que trará reflexões e análises sobre os textos de Proença.

Augusto César Proença foi professor, contista e historiador. Natural de Corumbá, ele se destacou por retratar a vida, os costumes e a paisagem do Pantanal com um estilo realista e regionalista. Suas obras abordam personagens e histórias marcadas pela cultura pantaneira e pela valorização da memória da região.