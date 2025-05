Obras de restauração no anel viário de Campo Grande começam neste sábado

A partir deste sábado (31), trechos do anel viário de Campo Grande, entre os quilômetros 468 e 484 da BR-163, passam por obras de restauração no pavimento. A iniciativa é conduzida pela CCR MSVia e tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos motoristas que utilizam a via diariamente.

Para evitar congestionamentos e transtornos aos usuários, os trabalhos serão realizados em horários de menor movimento: das 9h às 16h e das 20h às 4h. Durante esse período, poderão ser aplicadas operações de “pare e siga”, com interdições alternadas das faixas nos dois sentidos da rodovia.

A obra emprega o método de microfresagem seguido da aplicação de Tratamento Superficial Duplo (TSD), que utiliza camadas de emulsão asfáltica e agregado mineral para aumentar a resistência do pavimento. Além de garantir maior aderência dos pneus e proporcionar uma viagem mais confortável, o processo se destaca pelo uso de asfalto modificado com borracha reciclada, promovendo benefícios ambientais.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelos trechos em obras, respeitando a sinalização e os limites de velocidade. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos temporariamente.

Mais informações sobre a situação da rodovia podem ser obtidas pelo site rodovias.grupoccr.com.br/msvia ou pelo Disque CCR MSVia: 0800 648 0163.