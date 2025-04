Obras na BR-163 alteram trânsito em diversos trechos de MS

Motoristas que trafegarem pela BR-163 em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (28), devem ficar atentos a alterações no trânsito. Diversos trechos da rodovia terão obras de manutenção com a adoção do sistema pare-e-siga e desvios.

De acordo com a CCR MSVia, concessionária responsável pela administração da rodovia, as intervenções visam organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança no local das obras. Em pontos específicos, o tráfego será alternado em apenas uma faixa para atender ambos os sentidos da pista.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e reduzirem a velocidade nos trechos em obras. O cronograma pode sofrer alterações ao longo do dia, com a inclusão de novos pontos de operação.

Confira os trechos:

Pontos com desvio:

Sonora – entre os kms 837 e 845 e entre os kms 823 e 828;

Coxim/Pedro Gomes – entre os kms 769 e 770;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 726 e 727 e entre os kms 679 e 681;

Bandeirantes – entre os kms 581 e 583;

Jaraguari – entre os kms 528 e 531, entre os kms 515 e 520 e no km 502;

Campo Grande – no km 479;

Nova Alvorada do Sul – no km 415, no km 394, no km 389, entre os kms 369 e 374 e entre os kms 364 e 366;

Dourados – entre os kms 277 e 278, no km 262 e no km 258;

Caarapó – no km 230 e no km 200.

Pontos com pare-e-siga: