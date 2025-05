Oficina de animação explora técnicas de frame a frame e rotoscopia em Campo Grande

A Oficina Gratuita de Frame a Frame e Rotoscopia teve início no último sábado (24), em Campo Grande, com participação de um público diverso interessado em técnicas de animação. A atividade é ministrada pelo professor doutor Régis Rasia e segue até o próximo sábado, 31 de maio.

Voltada tanto para iniciantes quanto para profissionais da área criativa, a oficina aborda técnicas clássicas e contemporâneas de animação. No primeiro dia, os participantes tiveram contato com conceitos teóricos, assistiram a produções de referência e iniciaram a prática da rotoscopia, técnica que consiste em desenhar sobre imagens reais capturadas em vídeo.

De acordo com o professor Régis Rasia, a animação é uma linguagem que vai além do universo infantil. “É um campo que abrange diferentes públicos e estilos. A rotoscopia, por exemplo, tem um histórico longo, usado desde os irmãos Fleischer no início do século 20 até grandes produções como Branca de Neve e obras experimentais atuais”, explica.

A oficina está sendo realizada no Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O espaço tem promovido formações voltadas à linguagem audiovisual como parte de sua missão de estimular a produção cultural e artística no estado.

A oficina segue com atividades práticas ao longo da semana, utilizando ferramentas digitais como o Photoshop para a criação de animações em rotoscopia.