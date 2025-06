Oficina gratuita ensina fundamentos do cinema no Bonito Cinesur

Entre os dias 23 e 29 de junho, a cidade de Bonito, vai receber uma oficina gratuita de iniciação ao cinema. A atividade será realizada no Projeto Garoto Cidadão, sempre das 18h30 às 20h30, e é voltada a moradores interessados em aprender sobre o processo de criação cinematográfica.

As inscrições ficam abertas entre os dias 5 e 18 de junho, exclusivamente pelo site www.bonitocinesur.com.br. A lista de selecionados será divulgada no dia 20, nas redes sociais e no site do festival.

A oficina será conduzida pelo cineasta sul-mato-grossense Dannon Lacerda, que também atua como roteirista, produtor e curador. O curso propõe uma introdução às principais áreas do audiovisual, como direção, roteiro, fotografia, montagem, som e direção de atores. Os participantes terão contato tanto com a teoria quanto com a prática da produção cinematográfica.

Durante a oficina, os alunos serão divididos em grupos para a criação de um curta-metragem. O trabalho final será exibido na programação da terceira edição do Bonito CineSur, festival que incentiva a produção audiovisual no estado.

A ação integra o Bonito CineSur Educa, programa de formação ligado ao festival, que oferece oficinas, cursos, palestras e sessões de cinema com foco em estudantes e no público local.

A iniciativa é da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com apoio do Ministério da Cultura e de diversos parceiros institucionais e culturais.

Oficina de Iniciação ao Cinema

Ministrante: Dannon Lacerda

Data: 23 a 29 de junho

Horário: das 18h30 às 20h30

Local: Projeto Garoto Cidadão – Rua Pérsio Shamann, 645, Bonito (MS)

Inscrições: de 5 a 18 de junho, pelo site www.bonitocinesur.com.br

Divulgação dos selecionados: 20 de junho, no site e redes sociais do festival