Oitavo caso de raiva em morcego é confirmado em Campo Grande

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) confirmou nesta segunda-feira (30), o oitavo caso de raiva em morcegos neste ano em Campo Grande. O animal infectado foi recolhido na Vila Jacy, dentro da área urbana da cidade, após ser localizado por moradores, que acionaram as autoridades sanitárias.

Segundo o CCZ, a presença do vírus da raiva em morcegos circula naturalmente nessa espécie, e por isso os casos são esperados. Ainda assim, a recomendação é para que a população nunca toque no animal, esteja ele vivo ou morto. A orientação é cobri-lo com um balde ou pano e evitar que pessoas ou animais de estimação se aproximem até que as equipes de controle possam fazer o recolhimento.

Este é o segundo caso registrado nos últimos dois meses. O primeiro morcego com resultado positivo foi encontrado no fim de janeiro, no bairro São Francisco. Os animais são encaminhados para análise laboratorial após o recolhimento.

O CCZ reforça que a população deve acionar o órgão ao encontrar qualquer morcego em situação suspeita. O telefone principal é (67) 3313-5000. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 7h às 17h, pelos números (67) 2020-1801 ou (67) 2020-1789, e das 17h às 21h, além de sábados, domingos e feriados das 6h às 22h, pelo número (67) 2020-1794.