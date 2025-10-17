Com três dias de festa, Asilo São João Bosco celebra 102 anos

O Asilo São João Bosco, em Campo Grande, celebra 102 anos de fundação com uma programação especial entre os dias 23 e 25 de outubro. As atividades serão realizadas na sede da instituição, no Bairro Tiradentes, e incluem momentos de cultura, solidariedade e lazer dedicados aos cerca de 90 idosos acolhidos.

A programação começa na quinta-feira (23), data do aniversário, com a entrega de cartas do projeto “Querido Alguém”, escritas por voluntários especialmente para os residentes. Na sexta-feira (24), a festa ganha ritmo com a apresentação da Escola de Samba G.R.E.S. Os Catedráticos do Samba e a energia da Bateria Águia Negra.

Já no sábado (25), o encerramento contará com o concerto da Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras, formada por crianças e adolescentes que estudam instrumentos de cordas e sopro.

Fundado em 23 de outubro de 1923, o Asilo São João Bosco é uma instituição sem fins lucrativos que oferece moradia, alimentação e cuidados integrais a idosos em situação de vulnerabilidade. Além de seis refeições diárias, os atendidos contam com acompanhamento de cuidadores 24 horas, serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, atividades culturais e apoio espiritual.

A manutenção do Asilo depende principalmente da solidariedade da população. Segundo a instituição, 70% dos recursos vêm de doações e o restante é repassado pelo Fundo Municipal do Idoso. A celebração dos 102 anos reforça o compromisso da entidade com a dignidade e o acolhimento da pessoa idosa em Campo Grande.