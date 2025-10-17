Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

CELEBRAÇÃO

Com três dias de festa, Asilo São João Bosco celebra 102 anos

Programação terá apresentações culturais, ações solidárias e atividades voltadas aos idosos atendidos pela instituição

Duda Schindler

Antônia Pinto (Tonha) já vive há 38 anos no Asilo - Foto: Divulgação
Antônia Pinto (Tonha) já vive há 38 anos no Asilo - Foto: Divulgação

O Asilo São João Bosco, em Campo Grande, celebra 102 anos de fundação com uma programação especial entre os dias 23 e 25 de outubro. As atividades serão realizadas na sede da instituição, no Bairro Tiradentes, e incluem momentos de cultura, solidariedade e lazer dedicados aos cerca de 90 idosos acolhidos.

A programação começa na quinta-feira (23), data do aniversário, com a entrega de cartas do projeto “Querido Alguém”, escritas por voluntários especialmente para os residentes. Na sexta-feira (24), a festa ganha ritmo com a apresentação da Escola de Samba G.R.E.S. Os Catedráticos do Samba e a energia da Bateria Águia Negra.

Já no sábado (25), o encerramento contará com o concerto da Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras, formada por crianças e adolescentes que estudam instrumentos de cordas e sopro.

Fundado em 23 de outubro de 1923, o Asilo São João Bosco é uma instituição sem fins lucrativos que oferece moradia, alimentação e cuidados integrais a idosos em situação de vulnerabilidade. Além de seis refeições diárias, os atendidos contam com acompanhamento de cuidadores 24 horas, serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, atividades culturais e apoio espiritual.

A manutenção do Asilo depende principalmente da solidariedade da população. Segundo a instituição, 70% dos recursos vêm de doações e o restante é repassado pelo Fundo Municipal do Idoso. A celebração dos 102 anos reforça o compromisso da entidade com a dignidade e o acolhimento da pessoa idosa em Campo Grande.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos