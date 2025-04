Onça que atacou caseiro será capturada

A onça-pintada que atacou e matou o caseiro Jorge Ávalo, conhecido como Jorginho, de 60 anos, será capturada pelas autoridades ambientais de Mato Grosso do Sul. O animal, um macho de idade avançada, vinha sendo cevado — ou seja, alimentado com frequência — na sede da fazenda onde ocorreu o ataque. A informação foi confirmada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (23).

“Uma das poucas certezas que temos até agora é que havia ceva sendo feita no local. Isso, além de ser crime ambiental, pode causar distúrbios comportamentais nos animais silvestres […] esse é um comportamento atípico para a espécie. Onças costumam evitar o contato humano.” Arthur Henrique Leite Falcette – secretário adjunto da Semadesc

O ataque aconteceu na segunda-feira (21), às margens do rio Aquidauana, na região do Touro Morto, dentro de um pesqueiro, uma propriedade particular localizada em área de reserva legal.

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), partes do corpo de Jorge foram encontradas junto a pegadas da onça. Outras partes foram localizadas no dia seguinte, a cerca de 300 metros do ponto inicial, em uma área de mata fechada.

Durante as buscas, o felino reapareceu tentando proteger a “caça” — o que contribuiu para a rápida identificação do animal como o responsável pelo ataque. Já nesta quarta-feira (23), a onça retornou à sede da fazenda, inclusive rompendo uma tela instalada na janela e invadindo o imóvel — onde Jorginho morava — em busca de alimento.

Perfil da onça

De acordo com o coronel José Carlos Rodrigues, comandante da PMA, o animal é um macho de cerca de 90 a 100 kg e apresenta sinais de idade avançada, o que pode justificar a alteração de comportamento.