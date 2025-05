Operação Falcão garante segurança no campo e fecha ciclo sem registros de abigeato

Com foco na repressão qualificada e na prevenção inteligente de crimes no campo, a Operação Falcão percorreu municípios estratégicos de Mato Grosso do Sul entre os meses de abril e maio, encerrando sua atuação com números expressivos e nenhum registro de abigeato nas áreas atendidas.

O nome da operação remete ao símbolo do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu): o falcão, ave conhecida por sua agilidade, precisão e visão estratégica — características que guiaram as ações do policiamento em regiões de difícil acesso e grande extensão territorial.

A operação priorizou a segurança nas zonas rurais, principalmente no enfrentamento ao furto de gado, de veículos e de maquinários agrícolas, além de crimes ambientais e contrabando. Municípios como Sonora, Sidrolândia e Terenos receberam reforço no patrulhamento, com ações articuladas entre diferentes frentes da segurança pública estadual.

O trabalho foi realizado de forma integrada, sob coordenação do BPMRu e com apoio do 1º e 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, do Serviço de Inteligência da PMMS, da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA/SEJUSP) e de unidades locais. Um dos diferenciais foi o uso da aeronave Harpia 01, equipada com sensores de visão noturna, armamentos de longo alcance e dispositivos de rastreamento tático, além de recursos de georreferenciamento que contribuíram para mapear áreas críticas com mais precisão.

Balanço da operação

Os resultados alcançados refletem o impacto da presença institucional no campo. Entre os principais números da Operação Falcão estão:

30 cabeças de gado recuperadas

2 autores de furto de gado presos

4 armas de fogo apreendidas

6 foragidos da Justiça capturados

4 veículos e 1 motocicleta furtados recuperados

1 autor de homicídio preso, com apreensão de arma de fogo

No combate a crimes ambientais e contrabando, a operação também registrou:

3 toneladas de adubo de origem irregular apreendidas

691 pacotes de cigarro contrabandeados

73 pneus e 2 rodas de origem ilícita apreendidos

Além disso, houve a apreensão de 787 kg de drogas, entre elas:

637 kg de maconha

148 kg de skunk

116 g de haxixe

1 kg de pasta base de cocaína

Um dado que chama atenção é a ausência total de registros de abigeato durante a operação nas regiões monitoradas — um dos principais indicativos da efetividade das ações preventivas conduzidas pelas equipes especializadas.

Segurança no campo como política pública

A Operação Falcão integra o Programa Campo Mais Seguro, iniciativa estadual coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e executada pela Polícia Militar, com foco na proteção da vida, do patrimônio e da produção rural.

Entre as ações estruturantes do programa estão:

A Rede de Vizinhos em Alerta , que estabelece contato direto entre moradores e patrulhas;

, que estabelece contato direto entre moradores e patrulhas; Visitas técnicas para diagnóstico de vulnerabilidades nas propriedades;

para diagnóstico de vulnerabilidades nas propriedades; Cadastro georreferenciado de propriedades rurais;

de propriedades rurais; Mapeamento de pontos críticos com uso de tecnologia e inteligência policial.

Hoje, o programa já abrange mais de 15 mil propriedades cadastradas em todo o estado e segue em expansão.

*Com informações do BPMRu