Operação nacional contra tráfico de drogas tem fase em MS

Uma ação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro mobilizou policiais em vários estados do país, incluindo Mato Grosso do Sul. A Operação CHIUSURA, foi coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal e teve apoio da equipe do Grupo Armado de Resgate e Repressão a Assaltos e Sequestros (Garras), que ajudou a localizar e prender suspeitos em Campo Grande.

A investigação durou um ano e meio e revelou que uma rede criminosa transportava drogas de regiões de fronteira para distribuição em várias partes do Brasil. O grupo tinha uma estrutura organizada e utilizava empresas e imóveis para ocultar o dinheiro obtido com o tráfico.

Entre os investigados, está um homem de Campo Grande, apontado como líder local de uma facção criminosa paulista. Ele foi preso na Bolívia em 2023, quando transportava cocaína em uma aeronave e portava granadas de uso restrito. Segundo as investigações, familiares dele atuavam como laranjas, registrando bens e movimentando valores do grupo criminoso. Um desses parentes ficou desaparecido por dois meses antes de reaparecer publicamente no início de 2024.

Na fase final da operação, foram cumpridos mandados de prisão e busca em várias cidades, incluindo Campo Grande. Além disso, imóveis e veículos de luxo foram apreendidos, e contas bancárias ligadas ao esquema foram bloqueadas.

Os suspeitos podem responder por crimes como tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão.